Scheepvaart moet geduld hebben: heropening Voorstersluis 6 dagen later dan gepland

De Voorstersluis bij Kraggenburg gaat zes dagen later open voor de scheepvaart dan was gepland. De renovatie van de sluis is zo goed als klaar, maar de vorst zorgt voor problemen. De nieuwe datum voor de beoogde heropening is 23 december.

Door de ijsvorming in en bij de sluis is het volgens de Provincie Flevoland niet mogelijk om de werking van de sluisdeuren te testen. De verwachting is dat de temperatuur volgende week aanzienlijk hoger is en dat de test dan wél kan worden uitgevoerd.

Vanaf 23 december moet de scheepvaart weer gebruik kunnen maken van de sluis die het Kadoelermeer verbindt met de Zwolse Vaart. De brug over de Voorstersluis is 1 december al open gesteld voor het wegverkeer. Voor voetgangers, fietsers en bromfietsen was een noodbrug aangelegd zodat zij altijd de sluis konden passeren.

De werkzaamheden aan de Marknessersluis in Marknesse zijn nog niet afgerond. Het is daardoor voorlopig nog niet mogelijk is om via de Zwolse Vaart door te varen naar Emmeloord of Urk.

Storingen

De renovatie van de Voorstersluis, die op 3 oktober startte, is onderdeel van een groot onderhoudsproject van bruggen en sluizen in Flevoland. In dit project renoveert de provincie alle beweegbare bruggen en sluizen die op afstand worden bediend. Bij de opknapbeurt krijgen alle bruggen en sluizen hetzelfde bedieningssysteem. Daardoor wordt het bedienen makkelijker en veiliger. Ook storingen moeten sneller kunnen worden opgelost.

Met de oplevering van de Voorstersluis zijn 11 van de 16 brug-/sluislocatie gereed. In februari 2023 volgt de renovatie van de Vollenhoverbrug. Vanaf het najaar 2023 zullen de Vaartsluis en de Zuidersluis bij Almere en de Larsersluis in de Larsertocht bij Biddinghuizen worden opgeknapt.