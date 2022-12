Scheepvaart moet geduld hebben: heropening Voorstersluis door vorst zes dagen later

Lot oudste woningen Emmeloord nog onzeker, al lijkt sloop onvermijde­lijk: ‘Het ligt gevoelig’

Woningcorporatie Mercatus wil nog steeds de huizen in de twee oudste straten van Emmeloord slopen, al is de knoop nog niet doorgehakt. Komen er nieuwe woningen, dan zien die er niet compleet anders uit. ,,Bij een grote renovatie is eind jaren 70 best veel verpest. Wij willen het oude straatbeeld terughalen, we zien een kans om het mooier te maken.’’

