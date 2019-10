Schokkend rapport over ‘Polenhotel’ Marknesse dwingt gemeente tot actie: ‘Schimmel zit op de matrassen’

FNV slaat alarm over omstandig­he­den in ‘Polenhotel’ Marknesse

23 oktober De FNV wil donderdag met de gemeente Noordoostpolder in gesprek over de omstandigheden waaronder arbeidsmigranten in een complex in Marknesse wonen. Bestuurder Bart Plaatje spreekt van een ‘onhoudbare situatie‘ waar direct actie op nodig is. Eigenaar Martin Daniëls van de verbouwde boerderij aan de Vollenhoverweg is stomverbaasd en zegt niets te weten van misstanden.