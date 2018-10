Schokkerringweg bij Nagele langer dicht door dieselvervuiling

Het leven van Albert en Bertine staat in het teken van witlof

18 oktober In de zomer, als er een weekje vakantie is, kijkt Albert Bruins graag ergens in een supermarkt. Even de witlof checken. Vaak kan het beter, ziet de witlofteler uit IJsselmuiden. Zaterdag houdt de witlofleverancier van Lidl open huis.