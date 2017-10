Scholier gewond na aanrijding met tractor bij Luttelgeest

Trots én verdriet bij sponsorloop voor kinderen van ongeneeslijk zieke Renate

21 oktober Blijdschap, trots en verdriet lagen zaterdagmorgen dicht bij elkaar voor een groep medewerkers van ABN Amro uit Zwolle. Zij deden mee aan de Stadshagenrun om geld in te zamelen voor hun ongeneeslijk zieke collega Renate van de Ven. De alleenstaande moeder heeft een steunfonds opgericht om haar drie jonge kinderen te helpen na haar overlijden. Het geld is bedoeld voor hun studie en ontwikkeling, of ervoor te zorgen dat ze in het huis kunnen blijven wonen.