School in Emmeloord doet aangifte na uit de hand gelopen examenstunt

Voor de examenstunt op de Bonifatius mavo was onder meer een deel van de school ingepakt met wc-papier. ,,Een examenstunt hoort er bij. Dat is alleen geen excuus om een raam te vernielen en bij een omwonende de ramen te besmeuren”, laat wijkagent Sander te Vaarwerk weten. ,,De ramen van de buurtbewoner zijn bekogeld met eieren.”

De politie gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd. Politieagent Te Vaarwerk hoopt dat diegene die verantwoordelijk is voor de vernieling van het raam zich bij hem gaat melden. Ondanks herhaaldelijke verzoeken wilde bij de school niemand iets vertellen over het voorval.