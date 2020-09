School in rouw na verlies leerling (14) bij verkeersongeluk in Emmeloord

VideoDe 14-jarige jongen uit Urk die betrokken was bij de aanrijding op de Weg van Ongenade tussen Espel en Emmeloord is vanmiddag in het ziekenhuis overleden. Dit meldt de politie. Het Berechja College op Urk, waar de jongen op school zit, heeft een stilteruimte ingericht.

De jonge fietser werd maandagochtend omstreeks 7.15 uur op de Weg van Ongenade geschept door de auto van een 27-jarige automobilist. Deze man is aangemerkt als verdachte. De fietser raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij vanmiddag overleden aan zijn verwondingen.

Verdriet

‘Een zeer heftig bericht wat zorgt voor een veelheid aan emoties en grote schrik’, schrijven Marga Sijbom-Hassing (bestuurder) en Johan Schaak (directeur) van het Berechja College in een bericht aan ouders van de scholieren. ‘De leerling is onderweg naar school aangereden door een auto. Bij de dagopening woensdag is er in alle klassen aandacht aan besteed en werd ruimte geboden voor het delen van verhalen. Dit waren bijzondere momenten waarin wij met onze leerlingen het verdriet konden delen.’

Volledig scherm Agenten doen onderzoek naar een aanrijding op de Weg van Ongenade tussen Espel en Emmeloord. © GinoPress

Op school is een stilteruimte ingericht waar leerlingen en personeel zich kunnen terugtrekken en iets kunnen schrijven in een condoleanceregister. ‘Zij kunnen daar hun gedachten op papier zetten en een boodschap of groet uitwerken. De komende dagen zullen externe activiteiten niet plaatsvinden en zal op een soepele wijze met geplande toetsen worden omgegaan.’

Verdachte

De automobilist, een 27-jarige inwoner uit de gemeente Noordoostpolder, kwam bij het ongeluk met de schrik vrij. ,,De bestuurder is even aangehouden geweest en formeel aangemerkt als verdachte. Dat is een juridische stap. Het zegt niks over of de persoon daadwerkelijk schuldig is’’, vertelt Martin de Wit, woordvoerder van de politie Midden-Nederland.

Na het ongeluk is de weg korte tijd afgesloten geweest voor onderzoek. Het Opsporingsteam Verkeer onderzoekt de zaak. ,,We doen grondig onderzoek en kunnen op dit moment niet veel zeggen. Alles wat we zeggen kan het onderzoek en eventuele getuigen beïnvloeden’’, zegt De Wit. ,,We hebben gegevens van de auto uitgelezen en sporen geïnterpreteerd. We hopen dat getuigen die iets gezien hebben, zich melden bij de politie.”

Volledig scherm Een tiener is maandagochtend 28 september rond 07:15 uur zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Weg van Ongenade in het buitengebied tussen Espel en Emmeloord. © GinoPress B.V.