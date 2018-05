Schuren in brand in Nagele

De brandweer was snel ter plaatse om de schuurtjes te blussen. De bewoners gingen hun woningen uit en moesten voor de veiligheid buiten aan de voorzijde blijven. Er was sprake van een flinke rookontwikkeling. Een zwarte rookwolk boven het dorp was al te zien van kilometers afstand. De brandweer wist met een snelle blussing te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde naar de woningen en andere schuurtjes. Desondanks ontstond er veel schade in de achtertuinen.

Volgens de brandweer raakten in totaal vier schuurtjes betrokken bij de brand. Twee schuurtjes zijn volledig in de as gelegd, de andere twee liepen zware rook-/roet- en waterschade op. Wat de precieze oorzaak van de brand is, is nog onbekend. Niemand raakte gewond.