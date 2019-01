Scooterrijder gewond bij botsing op Noordmeerweg bij Creil

Ziekenhuis­ge­bouw Emmeloord pijnpunt in onderhande­lin­gen Antonius Zorgroep

4 januari De onderhandelingen tussen de Antonius Zorggroep, verzekeraar en curatoren over een doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen van de MC Groep in Emmeloord en Urk zijn nog altijd niet afgerond. Dat het zo lang duurt heeft volgens communicatiewoordvoerder Mente Kroon van de Antonius Zorggroep te maken met de onzekerheid over de toekomst van het ziekenhuisgebouw in Emmeloord, waar tot voor kort de MC Groep was gevestigd.