Semeleer en Van Gerner winnen sportverkiezingen Noordoostpolder

Na enkele jaren in de Bosbadhal werden de sportverkiezingen van de Noordoostpolder voor het eerst gehouden in theater ‘t Voorhuys in Emmeloord. Een uitstekende zet, bleek uit de grote publieke belangstelling. De organisatie zag zich enkele dagen voor de verkiezingen geconfronteerd met het wegvallen van hoofdgast Sjinkie Knegt. De beste shorttracker van Nederland ligt na een ongeluk thuis met brandwonden in het ziekenhuis.

Jeroen Otter

De bondscoach van de shorttrackers, Jeroen Otter, werd bereid gevonden de plek van Knegt in te nemen. Bovendien nam hij oud-shorttracker Cees Juffermans, tegenwoordig analist op televisie voor het shorttrack, mee. In een College Tour-achtige setting lieten zij zich ondervragen door presentator Ronald Lamsma. Ondersteund met videobeelden werd het een geanimeerd gesprek.

Voor de verkiezingen zelf waren er in elke categorie drie genomineerden. Naast de zes juryleden fungeerde de stem van het publiek als zevende stem. In de afgelopen weken brachten zo’n 1800 mensen hun stem uit op hun favoriet, een record.

Nederlands kampioen

Céline van Gerner won de verkiezing in Noordoostpolder al ettelijke keren en ook in 2018 kende zij in haar gemeente geen gelijke. De Emmeloordse (24) werd onder meer Nederlands kampioen op brug en won een bronzen medaille op het EK turnen. Verder schreef ze een wereldbekerwedstrijd op haar naam (op het toestel balk) en baarde ze wereldwijd opzien door geschminkt als kat haar vloerfinale tijdens het EK af te werken op muziek uit de musical Cats; een noviteit in het turnen.

Endy Semeleer uit Emmeloord heeft intussen 50 partijen als kickbokser afgewerkt, waarvan hij er maar liefst 49 won. Hij is wereldkampioen in zijn gewichtsklasse bij de bond Enfusion en maakte woensdagavond bekend dat hij ook de titel in een gewichtsklasse lager wil grijpen.

De atletes van AV NOP werden uitgeroepen tot sportploeg van het jaar; het team promoveerde naar de eerste divisie; het op een na hoogste niveau in Nederland.

Dammen

De nog maar 9-jarige Matheo Boxum zou wel eens een heel mooie toekomst als dammer voor zich kunnen hebben. Nu al wist hij zich op het wereldkampioenschap voor welpen te mengen. Zijn doel voor 2019 is om opnieuw het WK te halen en dan ook mee te doen voor de medailles.