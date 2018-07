Seniorencomplex in Emmeloord ontruimd vanwege brand

Polderbewo­ners rijdend en sleutelend naar de andere kant van de wereld

29 juni In 2008 reden 86 klassieke auto’s duizenden kilometers van Bant in de Noordoostpolder naar het Chinese Beijing. Tien jaar later wordt dat nog eens dunnetjes overgedaan met een aantal nieuwe gezichten en ervaren deelnemers. Geo Bremer (60) uit Emmeloord en Henk Könning (60) uit Bant staan komende zaterdag opnieuw aan de start, als deelnemers en monteurs bij eventuele pech onderweg. ,,Het is ons vak en onze hobby.”