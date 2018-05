Slachtoffer en verdachte steekpartij Emmeloord waren waarschijnlijk bekenden van elkaar

Burgemees­ter diep getroffen door dood Emmeloor­der bij steekpar­tij

7:21 Burgemeester Aucke van der Werff van de gemeente Noordoostpolder is diep getroffen door de dodelijke steekpartij die vrijdagmiddag het centrum van Emmeloord in rep en roer bracht. Daarbij is een man uit Emmeloord om het leven gekomen.