Slachtoffer steekpartij Emmeloord overleden

Verdachte steekpar­tij Emmeloord geboeid uit woning gehaald

19:03 De politie heeft vrijdagavond rond zes uur de vermoedelijke dader van de ernstige steekpartij in Emmeloord aangehouden. Hij is geboeid afgevoerd uit zijn woning aan de Leemansstraat in Emmeloord. Volgens wijkbewoners gaat het om een verwarde man.