Slachtoffer steekpartij Emmeloord was 'goede en lieve jongen'

Begin deze week had Aktas nog een uitgebreid gesprek met het slachtoffer, aan een van de vele tafeltjes in zijn restaurant. ,,Hij vertelde me trots dat hij een nieuwe baan had waar hij erg blij mee was. Zo droevig dat hem dit overkomt. Hij had ook geen ruzie met de dader. Hij heeft hem in het verleden juist wel eens geholpen. Hij is om niets doodgestoken, om niets. Het had iedereen kunnen overkomen. Het was wachten tot het een keer fout zou gaan. Heel droevig dat het nu ook echt is gebeurd.”