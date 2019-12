Slachtoffers ‘voordeurbrand’ Emmeloord tasten in het duister

De bewoners van de woning aan de Deltastraat in Emmeloord, waar afgelopen nacht een brand heeft gewoed rond de voordeur, tasten in het duister. ,,We hebben geen idee wie dit heeft gedaan’’, zegt de bewoonster. De politie vermoedt dat er brandstichting in het spel is.

De brandweerlieden uit Emmeloord en Marknesse werden vanwege de brand opgeroepen in de nacht van dinsdag op woensdag, rond 01.30 uur. Er was sprake van een fik bij de voordeur van een rijtjeswoning aan de Deltastraat, in het westen van Emmeloord.

Lees ook Verdachte voordeurbrand in Emmeloord Lees meer

Buurman

Een man sliep in de woning, toen de brand uitbrak. Hij werd gealarmeerd door onder meer een schreeuwende buurman. Vervolgens wist de bewoner via een deur aan de achterzijde van de woning het huis uit te vluchten. De bewoner raakte niet gewond. ,,Wij hebben verder niks, maar we zijn hier wel door van de leg’’, zegt de bewoonster woensdagmorgen, die verder niks wenst te zeggen over de happening in de nacht.

De schade door de brand in de omgeving van de voordeur valt mee. Een houten gevel vatte vlam, maar de brandweer wist door snel optreden te voorkomen dat het vuur zich verder kon verspreiden. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland noemt de melding dan ook ‘niet al te spannend’.

Toch kan de brand nog wel een staartje krijgen. In de voortuin werden verdachte sporen aangetroffen, aldus agenten ter plekke. Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland bevestigt dat er vermoedens zijn brandstichting. Op basis waarvan die gedachte er precies is kon hij woensdag nog niet zeggen. ,,We zijn momenteel druk bezig met een onderzoek. Getuigen mogen zich melden, daar zijn we natuurlijk altijd naar op zoek.’’