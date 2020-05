Slecht internet bij asielzoekerscentrum in Luttelgeest zorgt voor onvrede

,,De wifi in de huisjes van het asielzoekerscentrum is soms zelfs te traag om een foto in WhatsApp te openen”, zegt Hylke Hekkenberg, raadslid van GroenLinks in Noordoostpolder. Contact onderhouden met familie in het land van herkomst en online cursussen volgen in de Nederlandse taal is volgens hem vaak niet goed mogelijk voor bewoners van het azc.