Sledehonden vroeg op pad in warm Kuinderbos

Video Kitten die in Emmeloord uit auto is gegooid herenigd met bazinnetje

12 oktober Tommy, de kitten die woensdag op de Kleiweg in Emmeloord uit een auto was gegooid, is herenigd met zijn bazinnetje. De jonge kater was zo blij de 11-jarige Melanie weer te zien, dat hij direct in haar armen sprong.