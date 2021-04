Sloop en renovatie opties voor oudste woningen van Emmeloord: ‘Ik ga hier voor geen goud weg’

In de deuropening van haar woning in de Rietstraat zegt Ilona Evengroen met een ietwat verontschuldigende blik dat ze geen idee had dat er sinds 1945 in haar huurwoning al mensen wonen. ,,Ik ben er 6 jaar geleden komen wonen en ik had geen flauw idee dat de woning al zo oud was. Ik vond vooral fijn dat de woning dicht bij het centrum is.”