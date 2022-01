Sloop van oud-kerkgebouw in Emmeloord gaat van start: bijzonder cadeau voor pastoor Victor Maagd

En wéér levert het Emelwerda College in Emmeloord een minister af: ‘Daar mag je trots op zijn’

Na Hilbrand Nawijn (LPF) en Jack de Vries (CDA), levert het Emelwerda College in Emmeloord wéér een kabinetslid af. Ernst Kuipers (D66), sinds maandag minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, slaagde er in 1978 voor het gymnasium. ,,Hij was de meest serieuze leerling in de klas’’, herinnert zijn voormalige leraar Henk Brouwer zich. ,,En heel pienter natuurlijk.’’

