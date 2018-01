Sneer naar Trump uit Noordoostpolder

Met het einde van de raadsperiode in zicht, maakte burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente gebruik om een blik in het verleden en de toekomst te werpen.

,,Er is veel veranderd en er is veel gerealiseerd." Hij verwees daarbij onder meer naar De Deel, waarover de raad na jaren touwtrekken en discussie eindelijk de knoop heeft doorgehakt. Maar ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning waar de gemeente sinds een paar jaar verantwoordelijk voor is, stemt Van der Werff tevreden. Hoewel het het altijd beter kan, vindt hij: ,,De WMO is van de gemeente en de gemeente is de WMO. Dat staat als een huis."

Geen muur

In zijn speech gaf hij ook zijn visie op de wereldproblematiek. Van der Werff: ,,Wie echt iets wil doen aan een rechtvaardiger wereld moet ervoor zorgen dat bedrijven zich kunnen vestigen in ontwikkelingslanden." Dat is geen pleidooi uit mededogen of goedkope liefdadigheid, benadrukte hij. Het is uit eigenbelang. ,,Je kunt niet ongestraft de verschillen in de wereld laten oplopen. Daarvoor is de wereld te klein geworden." Gevolgd door een sneer naar de Amerikaanse president: ,,Je kunt geen muur om ons land bouwen, alle megalomane plannen van Trump ten spijt. Ook geen muur om Europa. We moeten, alleen al uit eigenbelang, slimmere oplossingen bedenken. Eerlijke handel en eerlijke verdeling van werk. Fair Trade."

Gidsland