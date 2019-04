Snelgroeiende organisatie bouwt complex voor dementerende ouderen in Emmeloord

De snelgroeiende organisatie Wonen bij September gaat in Emmeloord een appartementencomplex bouwen voor dementerende ouderen. Het is de eerste vestiging in Flevoland. De bouw begint rond de zomer.

Het complex aan de Meldestraat (‘midden in een levendige omgeving’, meldt Wonen bij September op haar website) zal 24 appartementen tellen. ,,De bewoners hebben hun eigen kamer, maar het koken en eten gebeurt gezamenlijk’’, zegt een woordvoerster. De appartementen zijn 30 tot 40 vierkante meter groot en kunnen naar eigen smaak worden afgewerkt en ingericht. Streven is dat iedere bewoner het leven kan voortzetten zoals hij of zij dat gewend is, aldus de woordvoerster. ,,De een wil bijvoorbeeld 's avonds nog Jinek kijken, de ander gaat vroeg naar bed. Daar houden we rekening mee’’.

Wonen bij September heeft momenteel acht woonhuizen in het land, er zijn nog eens tien in aantocht, waaronder die in Emmeloord. ,,Of er plannen voor meer woonhuizen zijn? Altijd’’, zegt de woordvoerster. ,,De vraag groeit’’. Oprichter Michiel van Putten zegt op de website van Wonen bij September: ,,We merken dat er veel vraag is naar kleinschalige ouderenhuisvesting voor een breder publiek dan alleen heel vermogende personen.’’