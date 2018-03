Solcon abonnees in Noordoostpolder zonder internet

Op eerste dag 250 padden en kikkers over de weg gezet in Kuinderbos

17:01 Het voorjaar is begonnen, want op de eerste dag dat vrijwilligers amfibieën de weg overzetten in het Kuinderbos konden ze meteen aan de slag. Zaterdag hebben ruim 250 padden en kikkers met wat hulp de overkant van de weg bereikt op weg naar hun voortplantingsgebieden.