SP Noordoostpolder stelt salaris Vitreebestuurder aan de kaak

Die verdient volgens fractievoorzitter Tjitske Hoekstra bijna 141.000 euro per jaar. Aangezien dit ruim twintig mille meer is dan is vastgesteld in de Wet Normering Topinkomens, wil de SP dat het college van Noordoostpolder druk gaat uitoefenen op de bestuurder in kwestie om met minder salaris genoegen te nemen. De redenatie van de SP is klip en klaar: geld voor de zorg moet naar de zorg.