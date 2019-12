SP stelt Kamervragen over problemen rond hulpmiddelen in Flevoland

Mystieke Kerst in bos bij Bant terug op vertrouwd bezoekers­ni­veau

22 december Regen zat Mystieke Kerst in het Kuinderbos de afgelopen jaren nog wel eens in de weg. Vooral het veld bij de Kunderburcht bleek een zwakke schakel in het de route van het evenement dat een trouw publiek op de been brengt. Daarom koos de organiserende Kuinder Activiteiten Stichting (KAS) dit jaar voor een andere route over een grotendeels verhard parcours, aangevuld met het Zeven Dwergenpad.