SP-Tweede Kamerlid Bart van Kent spreekt op pensioenbijeenkomst in Emmeloord

De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met de SP-afdeling Noordoostpolder en vindt plaats in de Beurszaal in Theater ’t Voorhuys, Beursstraat 1 in Emmeloord. De start is om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom. Opgeven voor de avond kan via doemee.sp.nl.