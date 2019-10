Spijbelaars Noordoostpolder vaker naar Justitie

Het afgelopen schooljaar zijn opvallend veel meer spijbelaars uit de Noordoostpolder in een straftraject bij Justitie terecht gekomen. In dertien gevallen is er door de leerplichtambtenaar proces-verbaal opgemaakt tegen de spijbelaar zelf of diens ouders. In de jaren daarvoor waren dat er maar één of enkele, blijkt uit gegevens van de gemeente.