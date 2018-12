Spookrijdende nepagenten schudden echte agenten af op A6 na ‘levensgevaarlijke capriolen’

De Volvo ging ervandoor en de politie moest de achtervolging inzetten. Daarbij werden volgens de politie Noordoostpolder/Urk ‘levensgevaarlijke capriolen’ uitgehaald. De verdachte auto nam op de A6 de afrit Oosterzee in Friesland, maar reed vervolgens in de verkeerde richting opnieuw de snelweg op in de richting van Joure.

Getuigen

Vanwege de gevaarlijke situatie moest de politie de achtervolging noodgedwongen staken. Collega-agenten uit Oost-Nederland hebben nog getracht de Volvo in het vizier te krijgen, maar dat is niet gelukt. De hoop is gevestigd op getuigen die de nepcontrole of achtervolging hebben gezien of mensen die meer weten over wie er in de grijze Volvo V40 zaten. Tipgevers kunnen bellen met 0900-8844.