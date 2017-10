Sportservice Kampen helpt mindervaliden aan een sport

Maar: Kan een mindervalide met een psychische, lichamelijke of verstandelijke handicap sporten? Zo ja, welke sport? En waar? Het zijn vragen die regelmatig worden gesteld uit onwetendheid. ,,Uit gesprekken blijkt dat een goed overzicht ontbreekt, de doelgroep lastig te bereiken is en dat door kleine aantallen sporten vooral regionaal worden aangeboden", weet Frank Rooseboom van Sportservice. Zo kan hardlopen, voetballen en paardrijden in Kampen, maar moeten korfballers naar Dronten. Voor basketbal en boksen is Zwolle de aangewezen stad.

Sportmarkt

Om duidelijkheid te verschaffen houden Iedereen Actief en Sportservice Kampen zaterdagmiddag (14.00 tot 17.00 uur) een sportmarkt in de Prismaschool. Sportverenigingen presenteren zich, maar ook het Wmo-loket is aanwezig om uitleg te geven over subsidiemogelijkheden. Rooseboom: ,,Hopelijk kunnen we personen direct aan een sportclub verbinden of hen helpen met het ontdekken van een geschikte sport."