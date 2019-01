Sportverkiezing Noordoostpolder wil af van honderden ongeldige stemmen

De Sportverkiezing Noordoostpolder had in de afgelopen twee jaar te maken met honderden ongeldige stemmen. Hoe kan dat? Stemmers vergaten hun stem te bevestigen in een tweede mail.

De organisatie roept stemmers op om vooraf goed de regels door te lezen, nu de stemperiode is begonnen. ,,Het is jammer als de stem op jouw favoriet uiteindelijk geen nut had", vindt mede-organisator en jurylid Harry de Ridder. ,,Twee jaar geleden waren de verschillen bij de publieksstemming zo klein, dat de vele ongeldige stemmen misschien de uitslag hebben beïnvloed.”

Bevestigen

De procedure is simpel, vindt De Ridder. In vier categorieën zijn drie sporters of clubs genomineerd. Stemmen gaat via de website van Sportverkiezing Noordoostpolder. De keuzes worden verstuurd met het invullen van een mailadres. Dit beperkt de mogelijkheid dat dezelfde persoon meerdere stemmen uitbrengt. De stem wordt definitief na het bevestigen in een tweede mail, die de organisatie automatisch naar de stemmer stuurt. ,,Een kwart tot een derde van de stemmers klikt niet op de bevestiging", weet De Ridder. ,,Zonde.”

Jaarlijks worden zo'n 1.200 publieksstemmen uitgebracht. De winnaar van 'het publiek’ per categorie geldt als zevende stem, naast die van de zes juryleden. ,,Op deze manier willen we de inwoners interactief bij de verkiezing betrekken en voorkomen we dat de sporter met de meeste fans wint", zegt De Ridder. ,,We denken een goede methode gevonden te hebben, maar het is zonde als blijkt dat honderden stemmen voor niets waren.”

't Voorhuys