Sproeiverbod bij Emmeloord door bruinrot

Negen inwoners Noordoost­pol­der met Koninklij­ke onderschei­ding

26 april In de gemeente Noordoostpolder zijn negen koninklijke onderscheiding uitgereikt. Acht inwoners ontvingen een lintje als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Peter Sleebos uit Bant krijgt de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is op het moment in het buitenland, maar krijgt het op 2 mei opgespeld.