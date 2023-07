Stadsduiven in Emmeloord kleuren knalroze: 'Kan langzame dood betekenen voor ze’

Pablo (38) is er niet van gediend dat ex-schoonva­der contact zoekt met zijn coach: ‘Nog één keer en ik vermoord hem’

Veel psychische problemen, een drankverslaving en een huwelijk dat op de klippen liep. Voor de 38-jarige dakloze Pablo H.B. uit Lelystad loopt het leven even niet zoals gepland. Zijn ex en haar vader moesten dat eind december, begin januari ontgelden. Via Facebook bedreigde hij de twee stevig in Dronten. ,,Ik zal een molotovcocktail in je auto gooien.’’