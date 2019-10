‘Steekpartij azc Luttelgeest door drank en drugs’, maar getuigen spreken elkaar tegen

Dat hij de nodige verdovende middelen genuttigd had, wilde Waleed S. (28) wel erkennen. Hij weet dat er ruzie was, maar daar had hij niets mee van doen. ,,Ik ben naar mijn bungalow gegaan en wat er daarna gebeurde kan ik me niet meer herinneren.’' Getuigen deden echter aan de politie uit de doeken wat er dan gebeurd zou zijn. Een slachtoffer werd in de arm gestoken waarbij een slagader maar net gemist is. Een tweede slachtoffer liep een diepe wond in de heup op. Twee keer een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, concludeerde de officier van justitie. ,,Als die slagader geraakt was, dan was dit alles heel anders afgelopen. En het tweede slachtoffer had blijvend invalide kunnen raken.’'