Steekpartij in Emmeloord begint met ruzie over jongeren die met stenen smijten: ‘Dit gebeurt hier normaal gesproken niet’

Mark Rutte rijdt op knaloranje plastic fiets van Johannes: ‘Mijn telefoon staat roodgloei­end!’

Mark Rutte op de fiets, het is een beeld dat we gewend zijn. Tijdens het Bevrijdingsfestival in Zwolle maakte hij zijn weg naar het podium op een wel heel unieke tweewieler. Johannes Alderse Baas (32) is de bedenker van deze fiets. In zijn fabriek in Nijkerk maakt hij ‘de eerste volledig circulaire en uitstootvrije fiets van Nederland’. ,,Ik ben heel trots op wat ik tot nu toe heb bereikt!”