Steen door busruit gegooid in Emmeloord: meisje (16) gewond

Restaurant in Emmeloord heeft smaak te pakken, na bakken 30.000 oliebollen nieuwe actie voor horeca

5 januari Horecaondernemer John van Beek van Bij Ons in de Wellerwaard in Emmeloord heeft de afgelopen maanden zo’n 30.000 oliebollen gebakken om horeca en sportverenigingen in Noordoostpolder en Urk te ondersteunen. Hij maakt alweer volop nieuwe plannen. ,,We moeten faillissementen van horecazaken voorkomen.”