‘Steunouder’ spil in nieuw jeugdplan Noordoostpolder

Brand Marknesse is eerste grote fik voor aspirant- brandweer­man Remco (21): ‘Dit is waar voor je het doet’

28 augustus Voor de eigenaren van VS Apple Industries in Marknesse was de brand op 30 juli een ramp, maar brandweervrijwilliger in opleiding Remco Drost (21) zal die dag niet snel vergeten. Het is de eerste grote brand waar de 21-jarige uit Marknesse zijn handen als brandweerman uit de mouwen mag steken. ,,Dat geeft toch wel een adrenalinekick.’’