Stichting voor reanimatie draagt acht AED’s over aan gemeente Noordoostpolder

Reanimatie en AED Noordoostpolder heeft de gemeente daarom verzocht de acht AED’s over te nemen. Deze krijgen binnen de gemeente Noordoostpolder een plek in de openbare ruimte. Wethouder Marian Uitdewilligen nam de defibrillators namens de gemeente in ontvangst.

Onmisbaar

Uitdewilligen had daarbij ook complimenten over voor het werk van Willems. ,,Dankzij Ria Willems en haar stichting zijn veel inwoners van Noordoostpolder in staat om anderen bij hartfalen te helpen”, aldus de wethouder. ,,Deze inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor onze gemeente. Ik ben blij dat we nu acht extra AED’s kunnen plaatsen, want in veel situaties kan de aanwezigheid ervan het verschil maken. En ervoor zorgen dat hulp op tijd komt.”