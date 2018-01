Storm velt 500 bomen in Kuinderbos

Vrouw in de Media Award 2017: dit zijn de kanshebbers uit de regio

19:49 Voor de negende keer wordt dit jaar de Vrouw in de Media Award uitgereikt. Naast een landelijke wedstrijd is er ook een provinciale prijs te vergeven. Per provincie zijn er tien vrouwen genomineerd, zo ook in Overijssel, Flevoland en Gelderland.