Stormachtige wind blaast boom omver bij kinderboerderij Emmeloord

Opvang zwerfdie­ren in Noordoost­pol­der voor komende vijf jaar geregeld

21 februari Stichting Dierennoodplan zorgt dat de komende vijf jaar in de Noordoostpolder zwerfdieren opgevangen worden. Aan het begin van het jaar was er onduidelijkheid over het vervoer en de opvang van dieren nadat het contract met Dierenbescherming Kampen was afgelopen.