Stormafval ligt er twee maanden later nog steeds in Emmeloord

Vrijwel dagelijks ziet Emmeloorder Robin Veenstra het afval rond de Kuinderweg. Vijf keer maakte hij daarvan melding bij de gemeente Noordoostpolder, maar twee maanden na de storm ligt het piepschuim er nog altijd. In eerste instantie waren het grote platen, inmiddels gaat het om kleine stukken die bij oevers en waterpartijen zijn beland rond de Kuinderweg. ,,Ik leer mijn kinderen dat ze elke papiertje of ander afval niet in de natuur moeten gooien. Hoe moet ik zoiets als dit dan uitleggen? We zijn bijna twee maanden verder en er is nog altijd niets mee gebeurd.'' En dat doet pijn, zegt natuurliefhebber Veenstra.

Machinebedrijf

Het piepschuim lag bij Wevano Machinery aan de rand van industrieterrein De Munt, nabij de Kuinderweg. Tijdens de storm van 13 september werd het onverteerbare spul weggeblazen van het bouwterrein waar een aannemer bezig was met uitbreiding van het machinebedrijf. Gemeente Noordoostpolder heeft de aannemer aangesproken op het verwaaide afval, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Het zou worden weggehaald, maar 'die afspraak is niet nagekomen'.

De gemeente had eerder moeten controleren of het piepschuim wel opgeruimd was, geeft de woordvoerster toe. Na de zoveelste klacht van Robin Veenstra en navraag van deze krant, is de aannemer nogmaals gesommeerd het stormafval op te ruimen. Als dat niet gebeurt, gaat de gemeente het doen. Of de provincie, beheerder van de Kuinderweg, belooft de gemeentelijke woordvoerster. ,,Want piepschuim hoort niet rond te zwerven in de natuur.''

Piepschuim