In praatgroep 4U ontmoeten kinderen van ouders met psychische of versla­vings­pro­ble­ma­tiek elkaar

Opgroeien in een gezin waarvan een ouder kampt met psychische problemen of verslaving is niet makkelijk. Daarom start Impluz, gevestigd in Zwolle, in samenwerking met Tactus met de doe- en praatgroep ‘4U’. Vanaf 2 oktober kunnen jongeren van 12 tot 16 jaar daar terecht.