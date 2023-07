Stralend zonnig weer in Noordoostpolder vandaag

MET VIDEO Nieuwe gedenkplek in Dronten wordt ‘hufter­proof’: ‘Het mag niet meer zo makkelijk te vernielen zijn’

De vernielde herdenkingsplek in het Koningin Wilhelminabos in Dronten wordt vrijdag opgeruimd. Vrijwilligers trekken handschoenen aan en plukken urenlang glasscherven uit het gras. Het verdriet en de woede zijn niet weg, maar er is ook goed nieuws. Een inzameling heeft genoeg geld opgebracht voor een nieuw monument. En dat wordt ‘hufterproof’.