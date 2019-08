Stukjes zonnepaneel gevonden in omgeving na grote brand bij fruitverwerkingsbedrijf Marknesse

Politieke steun ten spijt: Drontens buurtbadje blijft verboden

30 juli Brede politieke steun voor het buurtbadje van Drontenaar Robert van Vlijmen heeft de gemeente zelf nog niet op andere gedachten gebracht. Het verbod op het badje in de Gaffelstraat blijft gewoon gehandhaafd, op straffe van 250 euro per dag. Neemt niet weg dat Van Vlijmen aangenaam verrast is door de adhesiebetuigingen van GroenLinks, VVD en Leefbaar Dronten. Die vinden allemaal dat het badje, dat al zes jaar verkoeling en plezier biedt aan de kinderen in de buurt, niet zomaar verboden had moeten worden. Donderdag bespreekt Van Vlijmen met fractievoorzitter Jan Ammerlaan van Leefbaar Dronten de opties.