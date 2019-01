Subsidie voor minder herrie op gevels woningen in Noordoostpolder

Nog te veel woningen in Flevoland hebben te veel hinder van het geluid van het verkeer dat op de provinciale wegen rijdt. Dat geldt met name voor woningen in het buitengebied van de Noordoostpolder en voor een aantal woningen in Almere.

De provincie werkt aan een subsidieregeling voor zo’n 700 woningen waarvan de geluidsbelasting op de gevel tussen de 60 en 65 decibel ligt, zo blijkt uit het Actieplan Geluid 2018-2023. De drie woningen (aan de Vollenhoverweg bij Marknesse) waarvan de geluidsbelasting meer dan 65 decibel was, zijn in een vorig actieplan al onder handen genomen. Daarvan is de gevelisolatie verbeterd.

Een andere maatregel in dat plan was het verlagen van de snelheid op de Hannie Schaftweg bij Emmeloord. Door de snelheid terug te brengen tot maximaal 60 kilometer per uur, waren verdere maatregelen overbodig.

Geluidscherm

Het accent in het nieuwe actieplan ligt op woningen met tussen de 60 en 65 decibel op de gevel. Daarvan staan er 278 langs de provinciale wegen in Flevoland, waarvan 272 in Noordoostpolder. Met name in Rutten, Tollebeek en Ens.

Een mogelijke oplossing zou een geluidscherm zijn. Om het geluid met vijf decibel te verlagen zou per woning een geluidscherm van 2,5 meter hoog en een lengte van 60 meter nodig zijn. Kosten: 90.000 euro per huis. De provincie acht dat ongewenst: te duur en de woningen of bedrijven worden moeilijker bereikbaar. Bovendien zijn er in de dorpen stedebouwkundige bezwaren.

Extra isolerend glas

Daarom werkt de provincie aan een subsidieregeling waarbij de bewoners zelf de gevels van hun woningen beter isoleren. De subsidie bestaat uit het vergoeden van de helft van de kosten.

Het gaat dan om maatregelen als extra isolerend dubbelglas, geluidgedempte ventilatieroosters (zogenoemde suskasten), een zwaardere betimmering, beter hang- en sluitwerk en het kitten van naden. Kosten: 15.000 tot 20.000 euro per woning, schat de provincie. De subsidieregeling moet nog dit jaar ingaan.

Asfalt

Daarnaast is het idee voor 45 woningen langs de Marknesserweg bij Marknesse, waarvan de belasting tussen de 55 en 60 decibel ligt, geluidsbeperkende maatregelen te treffen. Die kunnen bestaan uit maatregelen aan de gevels of het leggen van stiller asfalt. Ook een geluidscherm (dicht bij het dorp zelf, kosten 1,2 miljoen euro) is een optie.