Supermarkt wil haar wortels niet hebben, dus verkoopt Annemiek uit Nagele ze nu voor een spotprijsje

‘Of je wortel lust’, staat op het shirt van wortelteler Annemiek Vlaming (31) van de ‘Boerderij aan de Dijk’ in Nagele. Mooie dingen die wortels, zegt Vlaming. ,,Het gewas is best wel complex, je kunt er goed en slecht in zijn. Het vraagt nog wel enige aandacht en kennis.’’

Afgelopen oktober leek de oogst goed gelukt. In totaal kwamen er vanaf het land van de boerderij zo’n 500 kisten wortels, elk gevuld met bruto zo’n 800 kilo. Van die inhoud blijft er na selectie en schoonmaken ergens tussen de 300 en 500 kilo per kist over.

,,Wat aarde eraf, selecteren of ze niet te klein zijn of te krom’’, weet Annemiek. ,,En we telen ze vrij, dat betekent dat we vooraf geen contract hebben. De afnemer kan ze ter plekke vanaf het land kopen, of na de oogst als ze al in de koeling liggen.’’