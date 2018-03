Supermarkten Emmeloord willen alle zondagen open

De huidige twaalf koopzondagen in Noordoostpolder zijn een succes, melden de Albert Heyn, Lidl, twee Jumbo's en Aldi. En smaken naar meer. Volgens de supermarkteigenaren gaan meerdere inwoners van de Noordoostpolder op zondag naar Lelystad of Zwolle om inkopen te doen. Dat hopen ze te voorkomen. Bijkomende voordelen: het komt de werkgelegenheid ten goede en zorgt voor levendigheid in de buurt. In de brief roepen ze de lijsttrekkers op om de komende raadsperiode de zondagsopenstelling te verruimen. De VVD spreekt van een 'signaal dat niet langer kan worden genegeerd'. ,,Ondernemers kunnen prima zelf bepalen wanneer zij open of dicht zijn'', zegt lijsttrekker (en de huidige wethouder) Hans Wijnants.