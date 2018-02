Tegengas juicht in Noordoostpolder om einde schaliegas

Tegengas is een samenwerkingsverband van bewoners en bedrijven die zich verzetten tegen proefboringen naar schaliegas in de Noordoostpolder. De boringen hebben de afgelopen jaren veel maatschappelijke onrust veroorzaakt. De vlag kan uit, zegt Nikkels. ,,Bedankt inwoners, ondernemers en overheid dat dit is bereikt.'' De rol van Tegengas was belangrijk, maar moet niet worden overschat, vindt Nikkels. ,,Maar onderschat het ook niet. Wat bij ons in de samenleving speelt, heeft zeker bijgedragen tot het besluit dat er nu ligt. We hebben gewacht op uitstel, het is afstel geworden.''

Tegengas wil nu laten zien dat ze geen partij is die overal tegen is. ,,We zijn ook vier iets'', aldus Nikkels. ,,Een Noordoostpolder voor de toekomst.'' De gemeenten zou in 2030 energieneutraal moeten zijn. Daarvoor moet nog veel gebeuren, beseft hij. ,,In de glastuinbouw is bijvoorbeeld nog een hoop te doen. Er is een veel techniek waar tuinders wat mee kunnen. Denk aan aardwarmte. De eerste stappen binnen het netwerk Nop Energieneuteraal zijn al gemaakt. Onze doelstelling is ambitieus, maar er kan echt heel veel.''