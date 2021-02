Tekort aan bouwkavels in meerdere dorpen in Noordoostpolder

Brand in huisartsen­prak­tijk in Nagele, niemand gewond

29 januari In de aanbouw van een apotheek en huisartsenpraktijk in Nagele is vrijdagochtend brand uitgebroken. De oorzaak van de brand was volgens de brandweer palletkachel, waarvan het rookkannaal verstopt was. Hierdoor werd de stalen pijp erg heet, waarna er een smeulbrand in het dak kon ontstaan. Er raakte niemand gewond.