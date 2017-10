Tenten met jacuzzi vanuit polder hele wereld over

videoDie ongemakkelijke wandeling naar het toiletgebouw met een wc-rol onder je arm. Die volgepropte auto met potten, pannen, stoelen en andere spullen. Die krappe ruimte in je tent of caravan. Kamperen is leuk, maar heeft z'n beperkingen. Het Emmeloordse bedrijf Luxetenten.com heeft daar iets op gevonden en levert, de naam zegt het al, ruime tenten die van alle gemakken zijn voorzien. Wat te denken van een badkamer, keuken met vaatwasser en airco?

Het is een gat in de markt, de tenten zijn niet aan te slepen. Het bedrijf heeft zich in 8 jaar opgewerkt tot, naar eigen zeggen, marktleider in Europa en is bezig om de rest van de wereld te veroveren. ,,We hebben tenten staan in Australië, Nieuw-Zeeland, China, Tanzania... we zijn bezig met Japan en laatst hebben we elf tenten geleverd aan Amerika'', somt directeur Patrick Damen (45) op. Het is maar een greep uit de land waar hij zaken mee doet, vult hij meteen aan. ,,Vanuit de hele wereld komen ondernemers naar onze showroom.''

Met zijn toenmalige compagnon ontwierp hij in 2009 zijn eerste luxe tent: robuust, met een interieur van steigerhout. Dat gebeurde in de vrije uurtjes, beiden hadden nog een andere baan. ,,Onze eerste klant bestelde meteen 38 tenten. We zeiden: bij de volgende grote order geven we onze baan op. Dat was twee weken later al.'' Al snel namen ze de term 'glamping' over, oftewel kamperen met glamour. ,,Al wordt dat woord tegenwoordig overál voor gebruikt'', zegt Damen. ,,Vakantie vieren in een omgebouwde schaftkeet is ook al glamping.''

Crisis

Ondanks de crisis liep de verkoop meteen goed. Nu de economie weer op volle toeren draait, is er zelfs meer vraag dan het bedrijf aan kan. ,,Afgelopen jaar was ons beste ooit. We hebben zo'n 1000 tenten verkocht en hadden er meer kunnen leveren. Kijk, wij plaatsen de tenten ook - vier mensen doen twee dagen over een tent- en liepen gewoon tegen onze grens op.''

Quote Afgelopen jaar was ons beste ooit Patrick Damen

Draaide het bedrijf in 2010 een half miljoen euro omzet, vorig jaar was dat al 12 miljoen. Er werken inmiddels zo'n 150 mensen voor Luxetenten.com in binnen- en buitenland. In de nieuwe showroom aan de Titaniumweg - het bedrijf was eerst verspreid over meerdere locaties, maar heeft nu één groot pand - zijn meerdere tentmodellen te bezichtigen. Volledig ingericht, sommige zelfs met jacuzzi of bovenverdieping. Kun je nog wel spreken van kamperen? Damen, met een glimlach: ,,Ik vind van wel.''

Een enkele particulier koopt een tent in Emmeloord, verder levert het bedrijf vooral aan campings, B&B's en in toenemende mate aan hotels. ,,Dan hebben ze bijvoorbeeld een stukje groen beschikbaar en bieden ze een tent aan als bruidssuite. Weer eens iets anders.''

Concurrentie

De concurrentie zit niet stil. Op slinkse wijze proberen andere partijen het Emmeloordse bedrijf de pas af te snijden, vertelt Damen. ,,Onze tenten worden veelvuldig gekopieerd. Nee, er zit geen patent op, wel modelrecht. Maar het ontwerp hoeft maar iets af te wijken of je omzeilt dat al. Sommige bedrijven halen zelfs foto's van onze website. Vervelend, maar ach, je kunt het ook als compliment zien. Wij lopen altijd een jaar op de concurrentie voor.''

En wat kost dat nou? ,,Inclusief plaatsing proberen we een tent voor vijf personen onder de 20.000 euro te houden'', zegt Damen. ,,Streven is dat een ondernemer na 1,5 jaar quitte speelt. Dan kan hij vervolgens vijf jaar lang winst maken. Daarna zijn de eerste onderdelen aan vervanging toe.'' Aan al die luxe hangt een prijskaartje, een nachtje 'glamping' is niet goedkoop. Damen: ,,Zelfs mensen met een Porsche Cayenne zie je tegenwoordig op de camping.''