Tesla knalt op vrachtwagen: bestuurder zwaargewond op A6 bij Rutten, snelweg tijd dicht

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. ,,De personenauto is op de vrachtwagen gebotst, maar wat er precies gebeurd is is nog niet bekend”, laat politiewoordvoerder Ellen de Heer weten. Volgens haar is de toestand van de automobilist ernstig. Door het ongeluk is de route richting het noorden via de A6 tussen Bant en Lemmer geheel afgesloten. Naar verwachting is de weg pas tegen 23 uur weer open.