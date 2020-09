Testlocatie voor personeel bij verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) heeft vanaf vandaag een eigen locatie om personeel op het coronavirus te kunnen testen. De testlocatie is ingericht op het terrein van verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord.

Medewerkers van ZONL die werken in Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland kunnen zich doordeweeks in Emmeloord laten testen op het coronavirus. ‘Het gaat dan om alle zorgmedewerkers, medewerkers in de huishouding, stagiaires en leerlingen binnen de zorggroep die corona gerelateerde klachten of symptomen hebben’, meldt ZONL.

Snelheid

Medewerkers krijgen binnen 48 uur na de test de uitslag. Die snelheid is volgens ZONL belangrijk om onzekerheid bij cliënten en medewerkers te voorkomen. In geval van een positieve uitslag wil de zorggroep meteen actie ondernemen om een besmetting zo snel mogelijk in te dammen.

,,We merken dat de GGD op dit moment overvraagd wordt voor het testen van zorgpersoneel”, zegt bestuurder Albert Hilvers. ,,Door zelf te testen helpen we niet alleen onszelf om sneller te kunnen beschikken over de testuitslag, maar helpen we ook mee om de druk op de GGD teststraat te verminderen.”

ZONL is niet de eerste zorgorganisatie die een eigen locatie om te testen heeft. In augustus opende zorgorganisatie IJsselheem een testfaciliteit in een tent in de tuin van Myosotis is Kampen.

Dragen mondkapjes

Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft besloten om extra preventieve maatregelen te nemen na het oplopende aantal besmettingen in het land. Alle zorgmedewerkers gaa preventief een mondkapje dragen wanneer zij zorg verlenen en geen 1,5 meter afstand kunnen houden.

,,We doen er werkelijk alles aan om besmettingen te voorkomen”, zegt bestuurder Hilvers. ,,De impact van een besmetting op alle betrokkenen is groot, dat weten we. Besmettingen kunnen ook heel snel gaan en bij uitval van meerdere zorgmedewerkers kan de zorgcontinuïteit in gevaar komen.”